Разрушение Хиросимы и Нагасаки (фильм, 2007) смотреть онлайн

В мире увеличивается напряженность, и то, что раньше было немыслимым, сейчас кажется возможным. Угроза применения ядерного оружия стала пугающе реальной. Фильм показывает реальность ядерной войны из первых уст - тех людей, кто выжил, и чья жизнь навсегда изменилась после взрыва атомной бомбы. Смотрите фильм «Разрушение Хиросимы и Нагасаки» в подписке Amediateka на Wink.

