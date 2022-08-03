Разрушение Хиросимы и Нагасаки (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.72007, White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki
Документальный, Исторический81 мин18+
О фильме
В мире увеличивается напряженность, и то, что раньше было немыслимым, сейчас кажется возможным. Угроза применения ядерного оружия стала пугающе реальной. Фильм показывает реальность ядерной войны из первых уст - тех людей, кто выжил, и чья жизнь навсегда изменилась после взрыва атомной бомбы.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Документальный
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb