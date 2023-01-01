Полицейская история (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экшн-комедия, положившая начало знаменитой серии боевиков с Джеки Чаном. Кевин — смелый, хоть и немного вспыльчивый гонконгский полицейский, который регулярно ввязывается в конфликты со своим начальством — инспектором Биллом Воном и суперинтендантом Рэймондом Ли. Отношения Кевина с его девушкой Мэй тоже оставляют желать лучшего, ведь она мечтала о гораздо большем. Однажды Кевину поручают присматривать за Селиной Фон, секретаршей криминального босса Чху Тхоу, которая собирается давать показания в суде. Поначалу она уверена, что ей не нужна защита, но вскоре за ней начинается охота. Полный трюков и захватывающих драк фильм «Полицейская история» (1985) можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink в хорошем качестве.



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