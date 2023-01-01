Полицейская история (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экшн-комедия, положившая начало знаменитой серии боевиков с Джеки Чаном. Кевин — смелый, хоть и немного вспыльчивый гонконгский полицейский, который регулярно ввязывается в конфликты со своим начальством — инспектором Биллом Воном и суперинтендантом Рэймондом Ли. Отношения Кевина с его девушкой Мэй тоже оставляют желать лучшего, ведь она мечтала о гораздо большем. Однажды Кевину поручают присматривать за Селиной Фон, секретаршей криминального босса Чху Тхоу, которая собирается давать показания в суде. Поначалу она уверена, что ей не нужна защита, но вскоре за ней начинается охота. Полный трюков и захватывающих драк фильм «Полицейская история» (1985) можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джеки
Чан
- ЧЧРежиссёр
Чэнь
Чи-Хва
- Актёр
Джеки
Чан
- БЛАктриса
Бриджит
Линь
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- ЧЮАктёр
Чо
Юэнь
- БТАктёр
Билл
Тун
- КТАктёр
Кен
Тун
- ЛКАктёр
Лам
Квок-Хун
- ЛЧАктёр
Лау
Чи-Вин
- ЧЧАктёр
Чарли
Чо
- КХАктёр
Кам
Хин-Ин
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ОВХудожник
Оливер
Вон
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- КБКомпозитор
Кевин
Бэссинсон
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон