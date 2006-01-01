Бесстрашный (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Он думал, что нашел свое призвание, но судьба решила иначе: биографический боевик с Джетом Ли в главной роли.



Юный Хо Юаньцзя всегда стремился, подобно отцу, стать мастером ушу. Даже потеряв поддержку семьи, он продолжает тренироваться и выступать на международных соревнованиях. Но чемпионство не приносит ему большого счастья, а наоборот, приводит к ужасной потере... Спустя годы разочаровавшийся в боевых искусствах и самом себе Хо Юаньцзя все же принимает решение вернуться в спорт. Ему вновь предстоит защитить честь Китая и своей семьи на мировом первенстве ушу.



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