Бесстрашный (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Он думал, что нашел свое призвание, но судьба решила иначе: биографический боевик с Джетом Ли в главной роли.
Юный Хо Юаньцзя всегда стремился, подобно отцу, стать мастером ушу. Даже потеряв поддержку семьи, он продолжает тренироваться и выступать на международных соревнованиях. Но чемпионство не приносит ему большого счастья, а наоборот, приводит к ужасной потере... Спустя годы разочаровавшийся в боевых искусствах и самом себе Хо Юаньцзя все же принимает решение вернуться в спорт. Ему вновь предстоит защитить честь Китая и своей семьи на мировом первенстве ушу.
Какое будущее ждет великого мастера и учителя? Докажет ли он миру, что способен на невероятные свершения? Фильм «Бесстрашный» 2006 года смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.
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Информация
Рейтинг
- РЮРежиссёр
Ронни
Юй
- Актёр
Джет
Ли
- СЛАктриса
Сунь
Ли
- ДЮАктёр
Дун
Юн
- ЮКАктриса
Юн
Ку
- СААктриса
Сюй
Айлин
- КЧАктёр
Колин
Чоу
- НПАктриса
Нина
Пау
- НДАктёр
Нэйтан
Джонс
- СНАктёр
Сидо
Накамура
- БРАктёр
Брэндон
Ри
- РЭСценарист
Ричард
Эпкар
- КТСценарист
Кристин
То
- ЧППродюсер
Чуй
По-Чу
- Продюсер
Джет
Ли
- ЯБПродюсер
Ян
Бутин
- РЮПродюсер
Ронни
Юй
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ТЧХудожник
Томас
Чун
- ВКМонтажёр
Вирджиния
Кац
- РЛМонтажёр
Ричард
Лиройд
- ПХОператор
Пун
Хан-Сан
- СУКомпозитор
Сигэру
Умэбаяси