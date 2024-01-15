Последний император (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Последний император
Исторический, Драма156 мин18+

1908 год, империя Цин. Двухлетний Пу И становится императором Поднебесной. К императору-ребенку относятся как к божеству. Он может делать все, кроме одного — покидать пределы дворца. До Запретного города не долетает ветер перемен, сотрясающий мир за его стенами. Но жизнь последнего императора Китая оказывается частью великой истории XX века.

Страна
Великобритания, Италия, Китай, Франция
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
156 мин / 02:36

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb