Последний император (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.71987, Последний император
Исторический, Драма156 мин18+
О фильме
1908 год, империя Цин. Двухлетний Пу И становится императором Поднебесной. К императору-ребенку относятся как к божеству. Он может делать все, кроме одного — покидать пределы дворца. До Запретного города не долетает ветер перемен, сотрясающий мир за его стенами. Но жизнь последнего императора Китая оказывается частью великой истории XX века.
СтранаВеликобритания, Италия, Китай, Франция
КачествоFull HD
Время156 мин / 02:36
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb