Последний император (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

1908 год, империя Цин. Двухлетний Пу И становится императором Поднебесной. К императору-ребенку относятся как к божеству. Он может делать все, кроме одного — покидать пределы дворца. До Запретного города не долетает ветер перемен, сотрясающий мир за его стенами. Но жизнь последнего императора Китая оказывается частью великой истории XX века.

