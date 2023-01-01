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Лучшие боевики
Лучшие боевики - подборка
7.3
Джейд
2024, 84 мин
Бесплатно
6.6
Падение империи
2024, 104 мин
8.4
Высокое напряжение
2024, 119 мин
7.8
Форсаж в Паттайе
2023, 73 мин
8.6
Четыре души Койота
2023, 101 мин
7.7
Веревка: месть
2023, 78 мин
Бесплатно
8.1
Марс Экспресс
2023, 88 мин
9.2
Переводчик
2022, 117 мин
Бесплатно
9.0
RRR: Рядом ревет революция
2022, 173 мин
7.6
Ури: нападение на базу
2019, 125 мин
7.6
Индийская дрофа
2019, 135 мин
6.1
Био оружие Альфа
2018, 67 мин
Бесплатно
9.3
Отель Мумбаи: Противостояние
2018, 117 мин
Бесплатно
8.7
Любой ценой
2016, 97 мин
Бесплатно
9.1
Поезд в Пусан
2016, 113 мин
Бесплатно
9.0
Рейд 2
2014, 144 мин
8.9
Уцелевший
2013, 116 мин
9.0
Патруль
2012, 104 мин
Бесплатно
9.4
Всегда
2011, 101 мин
Бесплатно
8.7
Охотники за головами
2011, 96 мин
Бесплатно
8.7
Рейд
2011, 96 мин
8.5
13 убийц
2010, 125 мин
Бесплатно
8.7
Типа крутые легавые
2007, 115 мин
9.1
Поезд на Юму
2007, 117 мин
Бесплатно
9.0
Поезд на Юму
2007, 117 мин
9.3
Апокалипсис
2006, 132 мин
9.3
Бесстрашный
2006, 101 мин
Бесплатно
8.9
Дом летающих кинжалов
2004, 114 мин
7.9
Олдбой
2003, 119 мин
9.5
Война
2002, 119 мин
7.9
Расплата за все
2002, 144 мин
8.5
Герой
2002, 95 мин
8.2
Двойная рокировка
2002, 96 мин
Бесплатно
7.7
Королевская битва
2000, 108 мин
Бесплатно
9.7
Брат 2
2000, 122 мин
8.6
Святые из Бундока
1999, 102 мин
9.1
Пятый элемент (в переводе Гоблина)
1997, 120 мин
9.7
Брат
1997, 95 мин
9.5
Пятый элемент
1997, 120 мин
8.0
Ненависть
1995, 93 мин
Бесплатно
9.5
Леон
1994, 124 мин
8.7
Железная обезьяна
1993, 86 мин
Бесплатно
9.6
Терминатор 2: Судный день
1991, 147 мин
Бесплатно
9.1
Вспомнить все
1990, 108 мин
Бесплатно
9.5
Полицейская история
1985, 95 мин
Бесплатно
9.4
Рэмбо: Первая кровь
1982, 89 мин
Бесплатно
9.2
Месть и закон
1975, 192 мин
Бесплатно
8.5
Телохранитель
1961, 106 мин
Бесплатно