Фильм Призрак в доспехах
1995, Koukaku Kidoutai
Аниме, Мультфильм16+
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О фильме
2029 год. Благодаря значительным достижениям в кибернетике люди могут заменять свои конечности роботизированными частями. Майор Мотоко Кусанаги из 9-го отдела службы безопасности ведёт расследование, связанное с таинственным хакером, который называет себя Кукловод.
Призрак в доспехах покупка билетов в кино онлайн
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Криминал, Детектив, Аниме
КачествоFull HD
Рейтинг
- МОРежиссёр
Мамору
Осии
- КЯАктёр
Коити
Ямадэра
- АОАктёр
Акио
Оцука
- НМАктёр
Намаки
Масакадзу
- МЯАктёр
Масато
Яманоти
- ТОАктёр
Тамио
Оки
- АТАктриса
Ацуко
Танака
- СОАктёр
Синдзи
Огава
- ЮНАктёр
Ютака
Накано
- ММАктёр
Мицуру
Миямото
- ТГАктёр
Тэссё
Гэнда
- КИСценарист
Кадзунори
Ито
- МССценарист
Масамунэ
Сиро
- ЁМПродюсер
Ёсимаса
Мидзуо
- МИПродюсер
Мицухиса
Исикава
- ХОХудожник
Хиромаса
Огура
- ХОХудожник
Хироюки
Окиура
- ЯОМонтажёр
Яёи
Отакэ
- СКМонтажёр
Сюити
Какэсу
- СЯМонтажёр
Сигэюки
Ямамори
- ЦИМонтажёр
Цуёси
Имаи
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи