Призрак в доспехах
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Призрак в доспехах

Фильм Призрак в доспехах

1995, Koukaku Kidoutai
Аниме, Мультфильм16+
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О фильме

2029 год. Благодаря значительным достижениям в кибернетике люди могут заменять свои конечности роботизированными частями. Майор Мотоко Кусанаги из 9-го отдела службы безопасности ведёт расследование, связанное с таинственным хакером, который называет себя Кукловод.

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Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Криминал, Детектив, Аниме
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак в доспехах»