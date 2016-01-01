Поезд в Пусан (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отец и дочь в битве за выживание против зомби. Один из самых популярных южнокорейских хорроров — в главной роли звезда «Криминального города» Ма Дон-сок.
После развода с женой Сок У живет в Сеуле вместе с дочкой Су Ан. Накануне дня рождения дочери трудоголик Сок У отменяет рабочие дела, чтобы отвезти ее в Пусан: Су Ан мечтает увидеться в этот праздник с мамой. Один из пассажиров скоростного поезда, на котором отец и дочь отправились в путь, оказывается заражен неизвестным вирусом, который превращает людей в неуправляемых зомби. Теперь пассажирам поезда угрожает смертельная опасность — сможет ли девочка выжить и встретиться с мамой?
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СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- Режиссёр
Ён
Сан-хо
- Актёр
Кон
Ю
- Актёр
Ма
Дон-сок
- Актриса
Чон
Ю-ми
- КСАктриса
Ким
Су-ан
- Актёр
Ким
И-сон
- ЧУАктёр
Чхве
У-щик
- АСАктриса
Ан
Со-хи
- ЧГАктёр
Чхве
Гви-хва
- ЧСАктёр
Чон
Сог-ён
- ЕСАктриса
Е
Су-джон
- ПЧСценарист
Пак
Чу-сок
- Сценарист
Ён
Сан-хо
- ЛДПродюсер
Ли
Дон-ха
- КЁПродюсер
Ким
Ён-хо
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Вечерик
- АЦАктриса дубляжа
Анна
Цветкова
- ВРАктёр дубляжа
Вадим
Романов
- КЮХудожник
Квон
Ю-джин
- ЛСХудожница
Лим
Сын-хи
- ЯДМонтажёр
Ян
Джин-мо
- ЛХОператор
Ли
Хён-док
- ЧЁКомпозитор
Чан
Ён-гю