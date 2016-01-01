Поезд в Пусан (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Отец и дочь в битве за выживание против зомби. Один из самых популярных южнокорейских хорроров — в главной роли звезда «Криминального города» Ма Дон-сок.



После развода с женой Сок У живет в Сеуле вместе с дочкой Су Ан. Накануне дня рождения дочери трудоголик Сок У отменяет рабочие дела, чтобы отвезти ее в Пусан: Су Ан мечтает увидеться в этот праздник с мамой. Один из пассажиров скоростного поезда, на котором отец и дочь отправились в путь, оказывается заражен неизвестным вирусом, который превращает людей в неуправляемых зомби. Теперь пассажирам поезда угрожает смертельная опасность — сможет ли девочка выжить и встретиться с мамой?



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