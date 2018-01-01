Лицо со шрамом
Wink
Фильмы
Лицо со шрамом

Лицо со шрамом (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

7.21932, Scarface
Боевик, Триллер93 мин18+

О фильме

Фильм рассказывает историю о жестком контроле организованной преступности над Чикаго в эпоху «сухого закона». Главный герой — Тони Кармонте, честолюбивый преступник, не знающий жалости. Тони идет к своей цели: он намерен стать криминальным боссом города.

Лицо со шрамом смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Лицо со шрамом»