Лицо со шрамом (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно
7.21932, Scarface
Боевик, Триллер93 мин18+
О фильме
Фильм рассказывает историю о жестком контроле организованной преступности над Чикаго в эпоху «сухого закона». Главный герой — Тони Кармонте, честолюбивый преступник, не знающий жалости. Тони идет к своей цели: он намерен стать криминальным боссом города.
Рейтинг
- ХХРежиссёр
Ховард
Хоукс
- РРРежиссёр
Ричард
Россон
- ВБАктёр
Винс
Барнетт
- ПМАктёр
Пол
Муни
- ЭДАктриса
Энн
Дворак
- СГАктёр
С.
Генри Гордон
- ОПАктёр
Осгуд
Перкинс
- Актёр
Джордж
Рафт
- БКАктёр
Борис
Карлофф
- ППАктёр
Пернелл
Прэтт
- КМАктриса
Карен
Морли
- ТМАктёр
Талли
Маршалл
- ДЛСценарист
Джон
Ли Мэхин
- ХХСценарист
Ховард
Хоукс
- СИСценарист
Сетон
И. Миллер
- УБСценарист
У.Р.
Барнетт
- ХХПродюсер
Ховард
Хоукс
- ГХПродюсер
Говард
Хьюз
- ЛММонтажёр
Льюис
Майлстоун
- ЭКМонтажёр
Эдвард
Кертис