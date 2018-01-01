Лицо со шрамом (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

Фильм рассказывает историю о жестком контроле организованной преступности над Чикаго в эпоху «сухого закона». Главный герой — Тони Кармонте, честолюбивый преступник, не знающий жалости. Тони идет к своей цели: он намерен стать криминальным боссом города.



