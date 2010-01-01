13 убийц (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действие ленты помещено в эпоху сегунов, а расскажет картина о тайной миссии неких 13 убийц уничтожить злого правителя, выполнить которую оказывается не так-то просто, поскольку численность телохранителей этого злодея в десять раз превосходит количество людей, покушающихся на его жизнь.



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