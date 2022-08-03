Паровоз Генерал
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Паровоз Генерал
8.21926, The General
Боевик, Военный78 мин18+

Паровоз Генерал (фильм, 1926) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Немая приключенческая комедия режиссeра Бастера Китона. Юного Джонни Грэя в армию Конфедерации не взяли, а его возлюбленная Аннабел Ли отвергает его, обозвав трусом. Тем не менее, он со своим «напарником» паровозом утирает всем нос, выигрывая сражение. Джонни воюет с угонщиками поезда, непослушной пушкой и непредсказуемой силой судьбы.

Страна
США
Жанр
Военный, Комедия, Боевик, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паровоз Генерал»