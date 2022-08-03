Немая приключенческая комедия режиссeра Бастера Китона. Юного Джонни Грэя в армию Конфедерации не взяли, а его возлюбленная Аннабел Ли отвергает его, обозвав трусом. Тем не менее, он со своим «напарником» паровозом утирает всем нос, выигрывая сражение. Джонни воюет с угонщиками поезда, непослушной пушкой и непредсказуемой силой судьбы.

