Паровоз Генерал (фильм, 1926) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Немая приключенческая комедия режиссeра Бастера Китона. Юного Джонни Грэя в армию Конфедерации не взяли, а его возлюбленная Аннабел Ли отвергает его, обозвав трусом. Тем не менее, он со своим «напарником» паровозом утирает всем нос, выигрывая сражение. Джонни воюет с угонщиками поезда, непослушной пушкой и непредсказуемой силой судьбы.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- БКРежиссёр
Бастер
Китон
- БКАктёр
Бастер
Китон
- ММАктриса
Мэрион
Мак
- ГКАктёр
Глен
Кэвендер
- ДФАктёр
Джим
Фарли
- ФВАктёр
Фредерик
Врум
- ФБАктёр
Фрэнк
Барнс
- ЧГАктёр
Чарльз
Генри Смит
- ДКАктёр
Джо
Китон
- МДАктёр
Майк
Донлин
- ТНАктёр
Том
Ноун
- БКСценарист
Бастер
Китон
- АБСценарист
Аль
Боасберг
- ЧГСценарист
Чарльз
Генри Смит
- БКПродюсер
Бастер
Китон
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Шенк
- БКМонтажёр
Бастер
Китон
- ШКМонтажёр
Шерман
Келл
- БХОператор
Берт
Хайнс
- КДКомпозитор
Карл
Дэвис
- РИКомпозитор
Роберт
Израэль
- КЭКомпозитор
Конрад
Эльферс