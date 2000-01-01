Королевская битва (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Королевская битва — санкционированная правительством жестокая игра, в которой школьников заставляют участвовать под угрозой уничтожения. На необитаемом острове 42 старшеклассника на протяжении трёх дней будут безжалостно убивать друг друга с помощью случайных предметов и смекалки. Живым �с острова вернётся только один.



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