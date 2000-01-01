Королевская битва (фильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
7.72000, Королевская битва
Боевики, Триллеры108 мин18+
Сюжет
Королевская битва — санкционированная правительством жестокая игра, в которой школьников заставляют участвовать под угрозой уничтожения. На необитаемом острове 42 старшеклассника на протяжении трёх дней будут безжалостно убивать друг друга с помощью случайных предметов и смекалки. Живым �с острова вернётся только один.
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Информация
СтранаЯпония
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb