Фильм Акира

О фильме
Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии, воссоздан новый город - Нью-Токио. Внешне все под контролем, однако страна теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Военные в лице полковника Сикисимы, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с правительством. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, сможет решить все проблемы Японии.
Акира покупка билетов в кино онлайн
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Детектив, Аниме, Триллер
КачествоFull HD
�Рейтинг
- КОРежиссёр
Кацухиро
Отомо
- МКАктриса
Мами
Кояма
- ХОАктёр
Хироси
Отакэ
- МИАктёр
Мицуо
Ивата
- МОАктёр
Масааки
Окура
- ККАктёр
Коити
Китамура
- ТГАктёр
Тэссё
Гэнда
- МИАктёр
Митихиро
Икэмидзу
- ЮФАктриса
Юрико
Футидзаки
- КОСценарист
Кацухиро
Отомо
- ИХСценарист
Идзо
Хасимото
- СКПродюсер
Сюндзо
Като
- ЮМПродюсер
Ютака
Масэба
- ТМХудожник
Тосихару
Мидзутани
- ТСМонтажёр
Такэси
Сэяма
- СЯКомпозитор
Сёдзи
Ямасиро