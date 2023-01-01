Акира
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Акира

Фильм Акира

1987, Akira
Аниме, Мультфильм18+
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О фильме

Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии, воссоздан новый город - Нью-Токио. Внешне все под контролем, однако страна теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Военные в лице полковника Сикисимы, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с правительством. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, сможет решить все проблемы Японии.

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Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Детектив, Аниме, Триллер
Качество
Full HD

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