Фильмы про подростков

Фильмы про подростков

Как понять зумеров? Коллекция историй про молодое поколение.

Постер к фильму Лионель 2023
8.9

Лионель

2023, 87 мин
Постер к фильму Оно приходит за тобой 2014
6.9

Оно приходит за тобой

2014, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пока я рядом 2023
8.6

Пока я рядом

2023, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Самая большая луна 2024
7.1

Самая большая луна

2024, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Непослушники 2024
8.8

Непослушники

2024, 107 мин
Постер к фильму Проклятие. Ночь страха 2021
6.5

Проклятие. Ночь страха

2021, 87 мин
Постер к фильму Свет 2023
7.8

Свет

2023, 103 мин
Постер к фильму Поколение вояджер 2020
7.7

Поколение вояджер

2020, 103 мин
Постер к фильму Лето. Нулевые 2023
7.4

Лето. Нулевые

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сирена 2023
6.7

Сирена

2023, 96 мин
Постер к фильму Лед 3 2024
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
Бесплатно
Постер к фильму Порхай как бабочка 2018
7.1

Порхай как бабочка

2018, 97 мин
Постер к фильму Игра дронов 2023
7.1

Игра дронов

2023, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Слежка 2023
7.4

Слежка

2023, 100 мин
Постер к фильму Крик. Ночь перед Рождеством 2023
7.1

Крик. Ночь перед Рождеством

2023, 82 мин
Постер к фильму Бугимен. Начало легенды 2023
7.4

Бугимен. Начало легенды

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как заниматься сексом 2023
5.1

Как заниматься сексом

2023, 87 мин
Постер к фильму Играй, как Бекхэм 2002
8.9

Играй, как Бекхэм

2002, 107 мин
Постер к фильму Развод по-геймерски 2022
7.4

Развод по-геймерски

2022, 91 мин
Постер к фильму Приколы по-соседски 2023
7.4

Приколы по-соседски

2023, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Танцующая королева 2023
8.7

Танцующая королева

2023, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Робопес 2023
8.6

Робопес

2023, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Квест 2023
7.4

Квест

2023, 105 мин
Постер к фильму Мое итальянское лето 2022
7.1

Мое итальянское лето

2022, 97 мин
Постер к фильму Свинка 2022
6.9

Свинка

2022, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Голова-жестянка 2022
7.8

Голова-жестянка

2022, 110 мин
Постер к фильму Бекки в Ярости 2023
8.0

Бекки в Ярости

2023, 80 мин
Постер к фильму Мэдисон: крепкая дружба 2020
8.8

Мэдисон: крепкая дружба

2020, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Первая любовь 2022
7.9

Первая любовь

2022, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Авако 2021
7.4

Авако

2021, 28 мин
Постер к фильму Запретная группа 2022
7.4

Запретная группа

2022, 102 мин
Постер к фильму Хоккей навсегда 2020
8.4

Хоккей навсегда

2020, 90 мин
Постер к фильму На выдохе 2021
8.4

На выдохе

2021, 97 мин
Постер к фильму Белый Олеандр 2002
8.3

Белый Олеандр

2002, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Асфальтовое солнце 2021
8.3

Асфальтовое солнце

2021, 90 мин
Постер к фильму Страна Саша 2022
8.2

Страна Саша

2022, 82 мин
Постер к фильму Нелегал 2021
6.2

Нелегал

2021, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Схема 2022
5.6

Схема

2022, 73 мин
Постер к фильму Опасный пациент 2020
8.0

Опасный пациент

2020, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой первый друг 1979
8.8

Мой первый друг

1979, 60 мин
Бесплатно
Постер к фильму Море волнуется раз 2021
6.2

Море волнуется раз

2021, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Что гложет Гилберта Грейпа? 1993
8.8

Что гложет Гилберта Грейпа?

1993, 112 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дублинские дебоширы 2019
7.0

Дублинские дебоширы

2019, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Попстар 2005
8.0

Попстар

2005, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Город Бога 2002
8.7

Город Бога

2002, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Красивый мальчик 2018
7.4

Красивый мальчик

2018, 115 мин
Постер к фильму Этим летом 2018
7.3

Этим летом

2018, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Спеши любить 2002
9.4

Спеши любить

2002, 97 мин