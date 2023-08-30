Мое итальянское лето (фильм, 2022) смотреть онлайн

Ностальгическая комедия из солнечной Италии о юной бунтарке, проводящей летний отдых вместе с родителями. Лето 1994. Элене 16, она обожает группу Nirvana, участвует в коммунистическом движении и не слишком заботится об учебе. Это приводит девушку к провалу на экзамене по греческому, подтягивать который ей придется на каникулах под присмотром отца-интеллектуала. Впрочем, одной лишь учебой пребывание Элены в кемпинге «Прекрасная Италия» с семьей не ограничится. Она познакомится с четверкой бунтарей, не желающих подчиняться родителям, и влюбится в красавца-бармена. Подарите себе летнее настроение с комедией «Мое итальянское лето» — фильм 2022 года можно смотреть на Wink онлайн в хорошем качестве.

