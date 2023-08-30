Мое итальянское лето (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.12022, Gli anni belli
Комедия97 мин16+
16-летняя бунтарка отправляется в отпуск на море. Летняя комедия из Италии о юности и первой любви
О фильме
Ностальгическая комедия из солнечной Италии о юной бунтарке, проводящей летний отдых вместе с родителями. Лето 1994. Элене 16, она обожает группу Nirvana, участвует в коммунистическом движении и не слишком заботится об учебе. Это приводит девушку к провалу на экзамене по греческому, подтягивать который ей придется на каникулах под присмотром отца-интеллектуала. Впрочем, одной лишь учебой пребывание Элены в кемпинге «Прекрасная Италия» с семьей не ограничится. Она познакомится с четверкой бунтарей, не желающих подчиняться родителям, и влюбится в красавца-бармена. Подарите себе летнее настроение с комедией «Мое итальянское лето» — фильм 2022 года можно смотреть на Wink онлайн в хорошем качестве.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЛдРежиссёр
Лоренцу
д’Амику де Карвалью
- МГАктриса
Мария
Грация Кучинотта
- АБАктёр
Антонино
Брускетта
- РМАктриса
Романа
Маджора Вергано
- АПАктриса
Ана
Падран
- СВАктёр
Стефано
Виали
- ДПАктёр
Джанвинченцо
Пульезе
- ФДАктриса
Франческа
Дзиджотти
- ЛААктёр
Лука
Аттадья
- ККАктёр
Костантино
Комито
- ПЛАктриса
Паола
Лавини
- АРСценарист
Анн
Риитта Чикконе
- ЛдСценарист
Лоренцу
д’Амику де Карвалью
- СДПродюсер
Сильвия
Д’Амико Бендико
- ЛдПродюсер
Лоренцу
д’Амику де Карвалью
- АСХудожник
Андреа
Соррентино
- ОАОператор
Осама
Абу Эль-Хаир