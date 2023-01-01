Игра дронов (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодежный приключенческий боевик из Франции о подростке, который попадает в банду пилотов дронов, занимающуюся дерзкими ограблениями. 18-летний парень Том ведет одинокую жизнь, находя утешение в своем увлечении дронами. В остальное время он ухаживает за тяжелобольной мамой и помогает отцу на заправке. Работа эта парня совсем не радует, и ему кажется, что жизнь зашла в тупик. Однако в один прекрасный день Том знакомится с компанией веселых и энергичных ребят, так же как и он помешанных на дронах. Но дружба, которая у них завязывается, необычна — новые знакомые придерживаются анархистских взглядов и втягивают Тома в череду дерзких ограблений, настолько же безрассудных, насколько и смелых. Теперь Тома ждет жизнь, полная опасностей. Следить за ней вы сможете, когда будете смотреть онлайн фильм «Игра дронов» 2023 года на Wink.



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