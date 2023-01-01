Лионель (фильм, 2023) смотреть онлайн

Девушка-подросток из Суринама делает успехи в нидерландском футболе, заводит новых друзей и наживает врагов. Спортивное драмеди «Лионель» — фильм о взрослении вдали от дома и борьбе с предрассудками.



Д�евушка Рози живет в Суринаме вместе с семьей и помешана на футболе, к которому у нее врожденный талант. Но вот однажды она возвращается домой с очередной игры и узнает, что по случаю повышения отца всем им предстоит переезд в Нидерланды. Рози с неохотой покидает дом, утешаясь лишь перспективой вступить в местный футбольный клуб. Ей удается впечатлить тренера и моментально стать ключевым игроком команды. Но ее быстрое продвижение раздражает не только противниц по игре, но также и людей, которых она считает друзьями.



Сумеет ли Рози преодолеть все препятствия на пути к славе, расскажет «Лионель» (2023). Фильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



Лионель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.