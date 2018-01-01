Порхай как бабочка (фильм, 2018) смотреть онлайн

Спортивная драма из Ирландии о юной девушке, которая мечтает попасть в профессиональный бокс несмотря на осуждение родных.



Фрэнсис — 15-летняя девушка, чья мать умерла, а отца арестовали. Теперь она вместе с младшим братом живет у бабушки и дедушки, а всю свою ярость и фрустрац�ию вымещает на стогах сена, которые использует как боксерские груши. Фрэнсис мечтает быть похожей на своего кумира — Мохаммеда Али. Когда отец девушки выходит из тюрьмы, он оказывается депрессивным алкоголиком, уверенным, что женщины не должны заниматься боксом. Он считает, что жизнь Фрэнсис будет гораздо лучше, если она побыстрее найдет жениха. Но у его дочери свой взгляд на то, какой должна быть ее жизнь.



Бунтарским духом можно проникнуться, если смотреть «Порхай как бабочка» — фильм 2018 года онлайн доступен на Wink.



Порхай как бабочка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.