Семейная фантастика о приключениях школьников и собаки, которая оказывается роботом последней модели. Юные Гейб и Кайли решают, что настало время настоящих приключений. Мама Гейба уже давно рассказывала сыну о забытом сокровище пиратов, которое спрятано в лесу неподалеку. Теперь же, когда ее закусочная под угрозой закрытия, а в их маленький город приезжает все меньше туристов, Гейб решает, что сокровище — то, что нужно, чтобы вернуть интерес путешественников. Вооружившись металлоискателем, Кайли и Гейб идут в лес, где находят не только загадочный голубой сапфир, но и необычную собаку. Пес оказывается роботом, за которым охотится собственный создатель — безумный ученый, вынашивающий коварные планы. Смогут ли Гейб и Кайли защитить нового друга, сохранить сапфир и спасти свой город, расскажет «Робопес» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!

