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Робопес (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Семейная фантастика о приключениях школьников и собаки, которая оказывается роботом последней модели. Юные Гейб и Кайли решают, что настало время настоящих приключений. Мама Гейба уже давно рассказывала сыну о забытом сокровище пиратов, которое спрятано в лесу неподалеку. Теперь же, когда ее закусочная под угрозой закрытия, а в их маленький город приезжает все меньше туристов, Гейб решает, что сокровище — то, что нужно, чтобы вернуть интерес путешественников. Вооружившись металлоискателем, Кайли и Гейб идут в лес, где находят не только загадочный голубой сапфир, но и необычную собаку. Пес оказывается роботом, за которым охотится собственный создатель — безумный ученый, вынашивающий коварные планы. Смогут ли Гейб и Кайли защитить нового друга, сохранить сапфир и спасти свой город, расскажет «Робопес» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!
СтранаСША
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- СВРежиссёр
Скотт
Вэндайвер
- ДКАктёр
Дин
Кэйн
- ЭДАктёр
Эзра
Джеймс Лерарио
- КААктриса
Кэролайн
Абрамс
- ПУАктёр
Пол
Уилсон
- ВУАктриса
Виктория
Уайт
- ЭКАктёр
Эндрю
Ки
- БАктриса
Бек
- РУАктёр
Рики
Уэйн
- АБАктриса
Авис-Мари
Барнс
- ДДАктёр
Дэн
Джонсон
- ТАПродюсер
Тони
Армер
- ККПродюсер
Кристиан
Кашмир
- СВПродюсер
Скотт
Вэндайвер
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Сортова
- ККОператор
Кристиан
Кашмир
- ДАКомпозитор
Джеффри
Алан Джонс