Робопес
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Робопес
8.62023, R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog
Приключения, Семейный81 мин12+
Подростки отправляются на поиски пиратского сокровища, а поможет им в этом необычная собака

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Робопес (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Семейная фантастика о приключениях школьников и собаки, которая оказывается роботом последней модели. Юные Гейб и Кайли решают, что настало время настоящих приключений. Мама Гейба уже давно рассказывала сыну о забытом сокровище пиратов, которое спрятано в лесу неподалеку. Теперь же, когда ее закусочная под угрозой закрытия, а в их маленький город приезжает все меньше туристов, Гейб решает, что сокровище — то, что нужно, чтобы вернуть интерес путешественников. Вооружившись металлоискателем, Кайли и Гейб идут в лес, где находят не только загадочный голубой сапфир, но и необычную собаку. Пес оказывается роботом, за которым охотится собственный создатель — безумный ученый, вынашивающий коварные планы. Смогут ли Гейб и Кайли защитить нового друга, сохранить сапфир и спасти свой город, расскажет «Робопес» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink!

Страна
США
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Робопес»