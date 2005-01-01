Попстар (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Джейн Брайтон - самая обыкновенная девушка-подросток, которая не пользуется особенной популярностью у мальчиков. Джей Ди МакКуин чрезвычайно знаменит, у него своя рок-группа и даже свои фэны, хотя его школьные отметки оставляют желать лучшего. Ему нужен кто-то, на кого можно переложить выполнение домашнего задания. Он вычисляет, что Джейн прекрасно разбирается в точных науках, а прокравшись к ней в спальню, обнаруживает, что все стены увешаны постерами с его портретами. Джей Ди покоряет сердце девушки, и молодые люди начинают встречаться. Она обучает его азам математики, а он ее - вождению автомобиля. Из журнала «People» Джейн узнает, что Джей Ди встречается с поп-звездой, и разрывает отношения. Пытаясь помириться, юный Казанова приглашает Джейн на церемонию вручения музыкальных наград «Грэмми». Она идет по красной ковровой дорожке рядом с суперзвездой! О чем еще может мечтать 16-летняя девушка?



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