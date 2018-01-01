Биография

Эдрианн Палики — американская актриса. Родилась в Толедо штата Огайо 6 мая 1983 года. Будучи школьницей, Эдрианн играла в баскетбол. Однажды она заняла второе место на конкурсе красоты и решила сделать карьеру актрисы. Девушка переехала поближе к Голливуду, но поначалу подрабатывала в ресторане. Путь к известности был непростым. Палики начинала с озвучивания мультсериалов и эпизодических ролей. Но постепенно добилась признания. Снимаясь в фотосессиях для глянцевых журналов, стала 79-й в ТОП-100 «горячих» девушек по версии Maxim. В фильмографии Эдрианн Палики 45 киноработ. Она исполнила роли в сериалах «C.S.I. Место преступления», «Тайны Смолвиля», «C.S.I. Майами», «Пятерняшки», «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Огни ночной пятницы», «Агенты «Щ.И.Т.», «Орвилл». Фильмы с участием Палики — «Робинсоны: Затерянные в космосе», «Ныряльщик», «Легион», «Неуловимые», «Джон Уик», «Детка, детка, детка». Актриса участвовала в озвучании мультфильмов «Гриффины», «Робоцып» и «Робоцып: Звездные войны».