Свинка (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Независимый триллер из программы фестиваля Sundance о старшекласснице, подвергающейся издевательствам из-за веса, которая находит неожиданного защитника в лице жестокого маньяка. Родившаяся в семье мясника Сара чувствует себя лишней в этом мире. Одноклассники издеваются над ней из-за полноты, а родители не понимают ее проблем. Когда она решается сходить в общественный бассейн, жестокие девушки делают из нее посмешище — ловят ее сачком во время плаванья и крадут одежду. На следующий день ее обидчицы пропадают, и весь маленький городок начинает их искать. Сара знает, что их похитил молчаливый маньяк, разъезжающий в старом фургоне, но не спешит об этом рассказывать. С этого момента у нее и загадочного убийцы начинаются странные отношения, следить за которыми можно, если смотреть фильм «Свинка» (2022) онлайн в хорошем качестве на Wink.



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