Свинка (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Независимый триллер из программы фестиваля Sundance о старшекласснице, подвергающейся издевательствам из-за веса, которая находит неожиданного защитника в лице жестокого маньяка. Родившаяся в семье мясника Сара чувствует себя лишней в этом мире. Одноклассники издеваются над ней из-за полноты, а родители не понимают ее проблем. Когда она решается сходить в общественный бассейн, жестокие девушки делают из нее посмешище — ловят ее сачком во время плаванья и крадут одежду. На следующий день ее обидчицы пропадают, и весь маленький городок начинает их искать. Сара знает, что их похитил молчаливый маньяк, разъезжающий в старом фургоне, но не спешит об этом рассказывать. С этого момента у нее и загадочного убийцы начинаются странные отношения, следить за которыми можно, если смотреть фильм «Свинка» (2022) онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
- КПРежиссёр
Карлота
Переда
- ЛГАктриса
Лаура
Галан
- РХАктёр
Ричард
Холмс
- КМАктриса
Кармен
Мачи
- КСАктриса
Клаудия
Салас
- ИФ�Актриса
Ирене
Феррейро
- КААктриса
Камилль
Агиляр
- ХПАктёр
Хосе
Пастор
- ПКАктриса
Пилар
Кастро
- ФДАктёр
Фернандо
Дельгадо-Хиерроо
- КПСценарист
Карлота
Переда
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДПМонтажёр
Дэвид
Пелегрин
- ОАКомпозитор
Оливье
Арсон