Как заниматься сексом (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Три подруги после школьного выпускного отправляются на Крит в поисках взрослых удовольствий, но выносят важные жизненные уроки — драма взросления, отмеченная на Каннском кинофестивале.
Тара, Скай и Эм — вчерашние школьницы, решившие провести самые отвязные выходные в своей жизни. Они едут на Крит, где их ждут танцы, мальчики и алкоголь. Тара, к тому же, планирует лишиться девственности, подгоняемая подругами. Они заселяются в дешевый отель, заполучив номер с отличным видом, но что делать дальше представляют плохо. Вскоре подруги знакомятся с соседями, тремя молодыми людьми, приехавшими тусить и отрываться — и дальше отдыхают уже вместе. Тара проявляет интерес к одному из них — Барсуку, но оба слишком робки, чтобы из этого что-то получилось. Тогда инициативу решает перехватить Падди, самый дерзкий из соседской компании.
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Информация
СтранаВеликобритания, Греция
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ММРежиссёр
Молли
Мэннинг Уокер
- ММАктриса
Миа
Маккенна-Брюс
- ЛПАктриса
Лара
Пик
- ЭЛАктриса
Энва
Льюис
- ШТАктёр
Шон
Томас
- СБАктёр
Сэмюэл
Боттомли
- ЛЭАктриса
Лаура
Эмблер
- ЭЛАктриса
Эйли
Лоан
- АААктриса
Анна
Антониадес
- ЭУАктёр
Эллиот
Уоррен
- ММСценарист
Молли
Мэннинг Уокер
- ККПродюсер
Констандинос
Контовракис
- ФБПродюсер
Фархана
Бхула
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ЛМХудожник
Люк
Моран-Моррис
- ЛЦХудожник
Лиза
Цулупа