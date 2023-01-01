Как заниматься сексом (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Три подруги после школьного выпускного отправляются на Крит в поисках взрослых удовольствий, но выносят важные жизненные уроки — драма взросления, отмеченная на Каннском кинофестивале.



Тара, Скай и Эм — вчерашние школьницы, решившие провести самые отвязные выходные в своей жизни. Они едут на Крит, где их ждут танцы, мальчики и алкоголь. Тара, к тому же, планирует лишиться девственности, подгоняемая подругами. Они заселяются в дешевый отель, заполучив номер с отличным видом, но что делать дальше представляют плохо. Вскоре подруги знакомятся с соседями, тремя молодыми людьми, приехавшими тусить и отрываться — и дальше отдыхают уже вместе. Тара проявляет интерес к одному из них — Барсуку, но оба слишком робки, чтобы из этого что-то получилось. Тогда инициативу решает перехватить Падди, самый дерзкий из соседской компании.



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