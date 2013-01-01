Жизнь короля (фильм, 2013) смотреть онлайн

Кьюба Гудинг мл. в основанной на реальных событиях драме о бывшем заключенном, который становится ментором для трудных подростков из гетто. Браун провел в тюрьме 17 лет за ограбление банка. Вернувшись в Вашингтон, он пытается найти честную работу, но это оказывается сложнее, чем он ожидал. Скрыв свою прошлую судимость, Браун устраивается уборщиком в местную школу. Через какое-то время ему поручают присматривать за учениками, которые отбывают наказание за неподобающее поведение. Брауну проще найти с ними общий язык, ведь, в отличие от многих работников школы, он не боится трудных подростков. Завоевав их уважение, он знакомит подопечных со своим давним увлечением — шахматами. Игра позволяет им по-новому взглянуть на жизнь. Какие уроки вынесут герои из шахмат, узнаете, если будете смотреть фильм «Жизнь короля» (2013) онлайн в сервисе Wink.



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