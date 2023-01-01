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Ричард Т. Джонс
Ричард Т. Джонс

Ричард Т. Джонс

Richard T. Jones

Карьера
Актёр
Дата рождения
16 января 1972 г. (53 года)

Биография

Американский темнокожий актер Ричард Т. Джонс (полное имя – Ричард Тимоти Джонс) родился в семье бейсбольного тренера и специалиста по компьютерной аналитике в Японии, городе Кобе, 16 января 1972 года. Вырос и получил образование в США, штат Калифорния. Образование – Калифорнийская высшая школа эпископа Мантгомери. Всего фильмография актера насчитывает 106 ролей в фильмах и сериалах, но заметные роли он стал получать начиная с 1994 года (в фильме «Человек эпохи Возрождения»). После этого последовал каскад удачных ролей, сделавших молодого темнокожего американца знаменитым, – «Сквозь горизонт», «Телефонная будка» и «Терминатор. Битва за будущее». Дебют в фильме «Отступник» 1992 года, недавняя работа уже знаменитого актера – «Новобранец» 2018 года. Фильмы Ричарда Т. Джонса наполнены энергией и силой. Любая из его лент вдохновляет на действие и настраивает позитивно в любой, даже самой безвыходной ситуации. Роли Ричарда Т. Джонса в фильмах «Годзилла», «Никита», «Атлант расправил плечи», «Анатомия страсти» – гимн человеческому разуму и несгибаемому характеру. Кроме своей актерской карьеры Ричард Т. Джонс проявляет организаторские способности, являясь сопродюсером некоторых лент. Был женат, в данное время разведен, от брака есть две дочери и сын. Работа в кино продолжается.

Фильмография

Актёр