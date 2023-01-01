Биография

Американский темнокожий актер Ричард Т. Джонс (полное имя – Ричард Тимоти Джонс) родился в семье бейсбольного тренера и специалиста по компьютерной аналитике в Японии, городе Кобе, 16 января 1972 года. Вырос и получил образование в США, штат Калифорния. Образование – Калифорнийская высшая школа эпископа Мантгомери. Всего фильмография актера насчитывает 106 ролей в фильмах и сериалах, но заметные роли он стал получать начиная с 1994 года (в фильме «Человек эпохи Возрождения»). После этого последовал каскад удачных ролей, сделавших молодого темнокожего американца знаменитым, – «Сквозь горизонт», «Телефонная будка» и «Терминатор. Битва за будущее». Дебют в фильме «Отступник» 1992 года, недавняя работа уже знаменитого актера – «Новобранец» 2018 года. Фильмы Ричарда Т. Джонса наполнены энергией и силой. Любая из его лент вдохновляет на действие и настраивает позитивно в любой, даже самой безвыходной ситуации. Роли Ричарда Т. Джонса в фильмах «Годзилла», «Никита», «Атлант расправил плечи», «Анатомия страсти» – гимн человеческому разуму и несгибаемому характеру. Кроме своей актерской карьеры Ричард Т. Джонс проявляет организаторские способности, являясь сопродюсером некоторых лент. Был женат, в данное время разведен, от брака есть две дочери и сын. Работа в кино продолжается.