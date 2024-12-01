Кровная месть (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Агент Алан О`Коннор считается лучшим «отслеживателем» Интерпола. Он вынужден вместе с семьей покинуть родной город, чтобы продолжить работу над секретным делом. Он и его команды уже долго время выслеживают таинственного преступника-фантома, который настолько скрытен, что даже работающие на него люди не знают, кто их босс. Он руководит бандой, занимающейся торговлей людьми, и за ним числится множество других тяжких преступлений. Алан — профессионал, но фантом оказывается умнее и, узнав о преследовании, убивает жену и дочь агента. Обезумевший О`Коннор готов на все, чтобы отомстить, даже если это выходит за рамки закона.

