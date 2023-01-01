Пока я рядом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Юноша и девушка узнают, что неизлечимо больны, и начинают по-другому смотреть на жизнь. Вот только страшный диагноз на самом деле есть только у одного из них. Молодежная мелодрама «Пока я рядом» — фильм о мимолетности жизни и о том, что по-настоящему важно.



Лука — молодой студент, которому кажется, что его жизнь стала сплошным испытанием. Проблемы с девушкой, сложные экзамены и конфликты с соседом по общежитию приносят ему немало страданий. Однако все переворачивается с ног на голову, когда он попадает в аварию на велосипеде. В результате обследования у него находят злокачественную опухоль мозга, и прогнозы неутешительные: Луке осталось жить в лучшем случае год. На выходе из больницы он встречает Джулию, которая, несмотря на схожий диагноз, остается позитивной. Они помогают друг другу не поддаться отчаянию, однако вскоре на поверхность всплывает шокирующая правда — один из них на самом деле здоров.



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