Сирена (фильм, 2023) смотреть онлайн

Когда в Иране начинается война, мальчишка пытается бежать из страны, взяв с собой друзей. Анимационный фильм на основе реальных событий, открывавший программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля.



Омиду всего 14 лет. Он подрабатывает в доставке еды, любит играть в футбол и думает пойти по стопам отца, командующего рыболовецкой шхуной. В один из обычных дней, когда Омид гонял с товарищами мяч, на их город полетели иракские ракеты. Абадан, расположенный рядом с границей, попал под удар из-за крупных запасов нефти и моментально погрузился в хаос. Теперь под вой военной сирены Омид должен отыскать потерявшегося маленького брата. Герой решает попытаться использовать катер отца, чтобы спасти себя и друзей. Но чтобы пересечь границу города в огне, ему нужно достать контрабандный товар для перевозки.



Что ждет Омида на пути к освобождению от ужасов войны? Удастся ли ему спасти близких? Ответы на эти вопросы даст остросюжетная анимация, снятая в международной копродукции, «Сирена», — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

