Сирена (фильм, 2023) смотреть онлайн

6.62023, La Sirène
Мультфильм, Драма96 мин16+
Когда в Иран приходит война, 14-летний Омид пытается спасти друзей и ввязывается в криминальную историю
О фильме

Когда в Иране начинается война, мальчишка пытается бежать из страны, взяв с собой друзей. Анимационный фильм на основе реальных событий, открывавший программу «Панорама» Берлинского кинофестиваля.

Омиду всего 14 лет. Он подрабатывает в доставке еды, любит играть в футбол и думает пойти по стопам отца, командующего рыболовецкой шхуной. В один из обычных дней, когда Омид гонял с товарищами мяч, на их город полетели иракские ракеты. Абадан, расположенный рядом с границей, попал под удар из-за крупных запасов нефти и моментально погрузился в хаос. Теперь под вой военной сирены Омид должен отыскать потерявшегося маленького брата. Герой решает попытаться использовать катер отца, чтобы спасти себя и друзей. Но чтобы пересечь границу города в огне, ему нужно достать контрабандный товар для перевозки.

Что ждет Омида на пути к освобождению от ужасов войны? Удастся ли ему спасти близких? Ответы на эти вопросы даст остросюжетная анимация, снятая в международной копродукции, «Сирена»

Страна
Германия, Люксембург, Бельгия, Франция
Жанр
Военный, Мультфильм, Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb