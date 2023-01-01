Приколы по-соседски (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Семейная комедия в духе «Один дома» о компании детей, которым приходится использовать приемы розыгрышей, чтобы спасти свою похищенную подругу. Приколы и пранки уже стали традицией для маленького городка, где живет школьница Тиган. Вместе с друзьями она организовала отряд, который только и занимается, что провоцирует взрослых различными розыгрышами. Однажды после особенно жестокого прикола ее отец опаздывает на важную рабочую встречу и решает навсегда запретить своим дочерям устраивать пранки. Когда Тиган похищает коварный преступник, никто не верит, что это действительно произошло всерьез — все подозревают, что дети вновь задумали какой-то розыгрыш. Чтобы спасти Тиган, ребята прибегают к привычной тактике пранков, так что злодеям не поздоровится. Присоединяйтесь к миссии по спасению в комедии «Приколы по-соседски» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ККРежиссёр
Кэндис
Кук
- СБАктриса
Стефани
Блум
- ДРАктёр
Джон
Романски
- ККАктриса
Катрин
Кэйн
- МРАктриса
Мэдисон
Росс
- ЧКАктёр
Чарльз
Кэйн
- ДФАктёр
Джейсон
Фредерик
- КМАктёр
Кенни
Майерс
- ММАктриса
Моника
Мэнникс
- КЛАктриса
Керри
Луиз
- ЭСАктёр
Эйдан
Скотт
- ККСценарист
Кэндис
Кук
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- УРАктриса дубляжа
Ульяна
Романова
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- АБАктёр дубляжа
Александр
Быковский