Приколы по-соседски (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семейная комедия в духе «Один дома» о компании детей, которым приходится использовать приемы розыгрышей, чтобы спасти свою похищенную подругу. Приколы и пранки уже стали традицией для маленького городка, где живет школьница Тиган. Вместе с друзьями она организовала отряд, который только и занимается, что провоцирует взрослых различными розыгрышами. Однажды после особенно жестокого прикола ее отец опаздывает на важную рабочую встречу и решает навсегда запретить своим дочерям устраивать пранки. Когда Тиган похищает коварный преступник, никто не верит, что это действительно произошло всерьез — все подозревают, что дети вновь задумали какой-то розыгрыш. Чтобы спасти Тиган, ребята прибегают к привычной тактике пранков, так что злодеям не поздоровится. Присоединяйтесь к миссии по спасению в комедии «Приколы по-соседски» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



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