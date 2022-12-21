Добровольская оказывается в заложниках в подвале маньяка вместе с оставшимся в живых подростком. Тем временем Фишер отправляется на церемонию награждения работников сельского хозяйства, а Боков и Козырев относят очередную улику в лабораторию и обыскивают красный уголок конного завода.



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