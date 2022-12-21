Фишер. Сезон 1. Серия 8
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Фишер
1-й сезон
8-я серия
9.12023, Фишер. Сезон 1. Серия 8
Детектив, Триллер18+
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Фишер 1 сезон 8 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

Добровольская оказывается в заложниках в подвале маньяка вместе с оставшимся в живых подростком. Тем временем Фишер отправляется на церемонию награждения работников сельского хозяйства, а Боков и Козырев относят очередную улику в лабораторию и обыскивают красный уголок конного завода.

Поймают ли следователи жестокого убийцу, узнаете в последнем эпизоде криминальной драмы «Фишер» — 8 серия онлайн доступна на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»