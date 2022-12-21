Недалеко от места первого преступления находят новый труп — жертвой становится подросток из местного пионерлагеря. Свидетелем по делу снова становится Игорь Мальцев, но мать ребенка не в восторге от его общения со следователями. Тем временем Добровольская допрашивает родителей убитого, а Бокову приходят печальные вести из дома.



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