Фишер. Сезон 1. Серия 2
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9.12023, Фишер. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Триллер18+

Фишер 1 сезон 2 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

Недалеко от места первого преступления находят новый труп — жертвой становится подросток из местного пионерлагеря. Свидетелем по делу снова становится Игорь Мальцев, но мать ребенка не в восторге от его общения со следователями. Тем временем Добровольская допрашивает родителей убитого, а Бокову приходят печальные вести из дома.

По какому пути пойдет расследование, увидите в 1 сезоне российского триллера «Фишер» — 2 серия онлайн ждет вас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»