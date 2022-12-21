Фишер. Сезон 1. Серия 7
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Сериалы
Фишер
1-й сезон
7-я серия
9.12023, Фишер. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Триллер18+
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Фишер 1 сезон 7 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

1992 год, Подмосковье. Троих подростков выгоняют из клуба игровых автоматов, но мальчиков соглашается подвезти до дома знакомый на бежевой машине. Параллельно с этим Боков узнает по радио о пропаже ребенка и подозревает, что Фишер снова вышел на охоту. Следователь предлагает Козыреву присоединиться к группе, но бывший коллега не верит в возвращение маньяка.

Сможет ли Боков убедить прокуратуру в своей правоте, увидите в 1 сезоне криминальной драмы «Фишер» — 7 серия в хорошем качестве ждет вас на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»