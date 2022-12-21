1992 год, Подмосковье. Троих подростков выгоняют из клуба игровых автоматов, но мальчиков соглашается подвезти до дома знакомый на бежевой машине. Параллельно с этим Боков узнает по радио о пропаже ребенка и подозревает, что Фишер снова вышел на охоту. Следователь предлагает Козыреву присоединиться к группе, но бывший коллега не верит в возвращение маньяка.



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