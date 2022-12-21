Фишер 1 сезон 5 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Фишер. Сезон 1. Серия 5
9.22023, Фишер. Сезон 1. Серия 5
Детектив, Триллер18+
Мальцев-старший продолжает следить за прокурорскими и узнает об аресте нового подозреваемого. Тем временем патрульные задерживают владельца красного москвича — Дмитрия Лаваля, но библиотекарь отрицает свою причастность к убийствам. Боков отдает в лабораторию найденные биоматериалы...

Неужели следователи нашли настоящего маньяка, увидите в 1 сезоне криминальной драмы «Фишер» —5 серия в HD-качестве доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

