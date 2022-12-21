Фишер 1 сезон 5 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Мальцев-старший продолжает следить за прокурорскими и узнает об аресте нового подозреваемого. Тем временем патрульные задерживают владельца красного москвича — Дмитрия Лаваля, но библиотекарь отрицает свою причастность к убийствам. Боков отдает в лабораторию найденные биоматериалы...



Неужели следователи нашли настоящего маньяка, увидите в 1 сезоне криминальной драмы «Фишер» —5 серия в HD-качестве доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

