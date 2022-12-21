9.22023, Фишер. Сезон 1. Серия 5
Детектив, Триллер18+
Фишер 1 сезон 5 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн
О сериале
Мальцев-старший продолжает следить за прокурорскими и узнает об аресте нового подозреваемого. Тем временем патрульные задерживают владельца красного москвича — Дмитрия Лаваля, но библиотекарь отрицает свою причастность к убийствам. Боков отдает в лабораторию найденные биоматериалы...
Неужели следователи нашли настоящего маньяка, увидите в 1 сезоне криминальной драмы «Фишер» —5 серия в HD-качестве доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Тарамаев
- Режиссёр
Любовь
Львова
- Режиссёр
Александр
Цой
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Никита
Худяков
- Актёр
Александр
Яценко
- Актёр
Андрей
Кондратьев
- Актриса
Алина
Азур
- Актриса
Даша
Верещагина
- Актриса
Алена
Долголенко
- Актёр
Андрей
Максимов
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актёр
Степан
Девонин
- Актёр
Богдан
Жилин
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Софья
Шидловская
- Актёр
Василий
Копейкин
- Актёр
Артем
Григорьев
- ММАктриса
Марина
Митрофанова
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Анна
Снаткина
- Актриса
Сафия
Яруллина
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Алексей
Гришин
- Актёр
Станислав
Соломатин
- Актриса
Александра
Бортич
- Актриса
Диана
Милютина
- Актёр
Александр
Петров
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Игорь
Миркурбанов
- НПАктёр
Никита
Павленко
- ТКАктриса
Таисья
Калинина
- БКАктёр
Баястан
Колдошалы
- ДПАктёр
Дмитрий
Павленко
- АРАктриса
Анна
Рыцарева
- АОАктёр
Артём
Осипов
- СШАктёр
Сергей
Шароватов
- ДОАктриса
Диана
Огай
- Актёр
Сейдулла
Молдаханов
- АЗАктриса
Анна
Здор
- Актёр
Александр
Цой
- СУАктёр
Станислав
Устюжанин
- Сценарист
Сергей
Кальварский
- Сценарист
Наталья
Капустина
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Наталья
Капустина
- Продюсер
Сергей
Кальварский
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Антон
Володькин
- ДУХудожница
Дарья
Уфимцева
- СГХудожница
Светлана
Грибанова
- ЕХМонтажёр
Елена
Хорева
- Оператор
Иван
Лебедев
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев
- Креативный продюсер
Анна
Крутий