Следователи находят шалаш Игоря и приходят домой к Мальцевым, где обнаруживают устройство для прослушки милицейской волны и запись с опознанием подозреваемого. Козырев допрашивает родителей Лаваля, а его коллега Добровольская находит пленку, на которой может быть запечатлен Фишер.



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