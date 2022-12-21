Фишер. Сезон 1. Серия 6
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Фишер
1-й сезон
6-я серия
9.12023, Фишер. Сезон 1. Серия 6
Детектив, Триллер18+
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Фишер 1 сезон 6 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

Следователи находят шалаш Игоря и приходят домой к Мальцевым, где обнаруживают устройство для прослушки милицейской волны и запись с опознанием подозреваемого. Козырев допрашивает родителей Лаваля, а его коллега Добровольская находит пленку, на которой может быть запечатлен Фишер.

Помешает ли личная жизнь следствию, узнаете в продолжении 1 сезона сериала «Фишер» — 6 серия онлайн ждет вас на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»