Фишер 1 сезон 3 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн
О сериале
Боков пытается поймать Макурина и просит выписать ордер на обыск квартиры подозреваемого, однако не все согласны со следователем — Козырев считает, что убийство совершил более образованный человек. Параллельно с этим Добровольская вновь посещает детский дом и узнает новые подробности о пропаже Куракина.
Кто же из следователей окажется прав, увидите в 1 сезоне российского сериала «Фишер» — 3 серия онлайн ждет вас на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
