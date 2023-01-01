Фишер. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Фишер
1-й сезон
3-я серия
9.22023, Фишер. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Триллер18+

Фишер 1 сезон 3 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

Боков пытается поймать Макурина и просит выписать ордер на обыск квартиры подозреваемого, однако не все согласны со следователем — Козырев считает, что убийство совершил более образованный человек. Параллельно с этим Добровольская вновь посещает детский дом и узнает новые подробности о пропаже Куракина.

Кто же из следователей окажется прав, увидите в 1 сезоне российского сериала «Фишер» — 3 серия онлайн ждет вас на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»