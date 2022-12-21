1986 год. Рядом с правительскими дачами находят изуродованное тело ребенка, и у прокуратуры нет сомнений, что за убийством стоит маньяк. В Москву приезжает опытный ростовский следователь Боков и решает допросить единственного свидетеля по делу — школьника Игоря Мальцева, а в это время его коллега Добровольская отрабатывает улику с места преступления.



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