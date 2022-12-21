Фишер. Сезон 1. Серия 1
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9.12023, Фишер. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Триллер18+

Фишер 1 сезон 1 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонФишер. ЗатмениеПосле Фишера. Инквизитор4-й сезон

О сериале

1986 год. Рядом с правительскими дачами находят изуродованное тело ребенка, и у прокуратуры нет сомнений, что за убийством стоит маньяк. В Москву приезжает опытный ростовский следователь Боков и решает допросить единственного свидетеля по делу — школьника Игоря Мальцева, а в это время его коллега Добровольская отрабатывает улику с места преступления.

Выйдут ли следователи на след преступника, узнаете в 1 сезоне криминальной драмы «Фишер» — 1 серия онлайн бесплатно доступна на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фишер»