Фишер 1 сезон 4 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Фишер. Сезон 1. Серия 4
Фишер
1-й сезон
4-я серия
9.22023, Фишер. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Триллер18+
Боков недоволен работой следственной группы и решается на сложный разговор с коллегами. Добровольская пытается собрать улики, подтверждающие невиновность Макурина, а в это время отец Мальцева предлагает начальству опубликовать скандальную статью о ходе расследования по делу Фишера.

Помешает ли журналист поимке преступника, узнаете в продолжении триллера «Фишер» —4 серия 1 сезона ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

