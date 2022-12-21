Фишер 1 сезон 4 серия (Сериал 2023) смотреть онлайн

Боков недоволен работой следственной группы и решается на сложный разговор с коллегами. Добровольская пытается собрать улики, подтверждающие невиновность Макурина, а в это время отец Мальцева предлагает начальству опубликовать скандальную статью о ходе расследования по делу Фишера.



