Русские фильмы про войну
9.6
Солдатик
2018, 82 мин
9.6
Небо
2021, 126 мин
9.5
Сестренка
2019, 90 мин
9.5
Война
2002, 119 мин
9.5
28 панфиловцев
2016, 115 мин
9.5
В августе 44-го
2001, 105 мин
Бесплатно
9.5
9 рота
2005, 134 мин
Бесплатно
9.4
А зори здесь тихие...
2015, 111 мин
9.4
Солнцепек
2021, 127 мин
9.4
Гатчина. Молчание Сильвии
2024, 60 мин
Бесплатно
9.4
Летчик
2021, 101 мин
Бесплатно
9.3
Несокрушимый
2018, 85 мин
Бесплатно
9.3
Лучшие в аду
2022, 109 мин
9.3
Праведник
2022, 156 мин
9.3
Сталинград
2013, 125 мин
Бесплатно
9.2
Турист
2021, 95 мин
9.2
12
2007, 153 мин
9.2
Своя война. Шторм в пустыне
2021, 95 мин
9.2
Живой
2006, 92 мин
Бесплатно
9.2
1941. Крылья над Берлином
2022, 100 мин
Бесплатно
9.2
Монгол
2007, 108 мин
9.2
Ржев
2019, 111 мин
9.1
Гранит
2021, 97 мин
Бесплатно
9.1
Рядовой Чээрин
2020, 91 мин
9.1
Война и музыка
2024, 125 мин
9.1
Аманат
2022, 119 мин
Бесплатно
9.1
Коридор бессмертия
2019, 134 мин
9.0
Последний бой
2012, 137 мин
Бесплатно
9.0
Свои. Баллада о войне
2025, 89 мин
8.9
Красный призрак
2020, 94 мин
8.9
Утомленные солнцем 2: Предстояние
2010, 173 мин
8.9
В списках не значился
2025, 115 мин
8.9
Кукушка
2002, 99 мин
8.9
Генерал
1992, 97 мин
Бесплатно
8.9
Прощаться не будем
2018, 109 мин
8.8
Братство
2019, 107 мин
8.8
Сокровища партизанского леса
2022, 98 мин
Бесплатно
8.8
Семь пар нечистых
2018, 83 мин
8.8
Нюрнберг
2023, 124 мин
Бесплатно
8.7
Разжалованный
2009, 92 мин
Бесплатно
8.7
Холодное танго
2017, 102 мин
Бесплатно
8.7
Из ада в ад
1996, 101 мин
Бесплатно
8.7
Учености плоды
2021, 160 мин
8.7
Весури
2019, 84 мин
8.5
Помилование
2023, 96 мин
8.5
Лейтенант Суворов
2009, 87 мин
Бесплатно
8.5
Мария. Спасти Москву
2021, 107 мин
8.4
Перегон
2006, 139 мин