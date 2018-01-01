Русские военные фильмы и сериалы
Русские военные фильмы и сериалы

Русские фильмы про войну

Постер к фильму Солдатик 2018
9.6

Солдатик

2018, 82 мин
Постер к фильму Небо 2021
9.6

Небо

2021, 126 мин
Постер к фильму Сестренка 2019
9.5

Сестренка

2019, 90 мин
Постер к фильму Война 2002
9.5

Война

2002, 119 мин
Постер к фильму 28 панфиловцев 2016
9.5

28 панфиловцев

2016, 115 мин
Постер к фильму В августе 44-го 2001
9.5

В августе 44-го

2001, 105 мин
Постер к фильму 9 рота 2005
9.5

9 рота

2005, 134 мин
Постер к фильму А зори здесь тихие... 2015
9.4

А зори здесь тихие...

2015, 111 мин
Постер к фильму Солнцепек 2021
9.4

Солнцепек

2021, 127 мин
Постер к фильму Гатчина. Молчание Сильвии 2024
9.4

Гатчина. Молчание Сильвии

2024, 60 мин
Постер к фильму Летчик 2021
9.4

Летчик

2021, 101 мин
Постер к фильму Несокрушимый 2018
9.3

Несокрушимый

2018, 85 мин
Постер к фильму Лучшие в аду 2022
9.3

Лучшие в аду

2022, 109 мин
Постер к фильму Праведник 2022
9.3

Праведник

2022, 156 мин
Постер к фильму Сталинград 2013
9.3

Сталинград

2013, 125 мин
Постер к фильму Турист 2021
9.2

Турист

2021, 95 мин
Постер к фильму 12 2007
9.2

12

2007, 153 мин
Постер к фильму Своя война. Шторм в пустыне 2021
9.2

Своя война. Шторм в пустыне

2021, 95 мин
Постер к фильму Живой 2006
9.2

Живой

2006, 92 мин
Постер к фильму 1941. Крылья над Берлином 2022
9.2

1941. Крылья над Берлином

2022, 100 мин
Постер к фильму Монгол 2007
9.2

Монгол

2007, 108 мин
Постер к фильму Ржев 2019
9.2

Ржев

2019, 111 мин
Постер к фильму Гранит 2021
9.1

Гранит

2021, 97 мин
Постер к фильму Рядовой Чээрин 2020
9.1

Рядовой Чээрин

2020, 91 мин
Постер к фильму Война и музыка 2024
9.1

Война и музыка

2024, 125 мин
Постер к фильму Аманат 2022
9.1

Аманат

2022, 119 мин
Постер к фильму Коридор бессмертия 2019
9.1

Коридор бессмертия

2019, 134 мин
Постер к фильму Последний бой 2012
9.0

Последний бой

2012, 137 мин
Постер к фильму Свои. Баллада о войне 2025
9.0

Свои. Баллада о войне

2025, 89 мин
Постер к фильму Красный призрак 2020
8.9

Красный призрак

2020, 94 мин
Постер к фильму Утомленные солнцем 2: Предстояние 2010
8.9

Утомленные солнцем 2: Предстояние

2010, 173 мин
Постер к фильму В списках не значился 2025
8.9

В списках не значился

2025, 115 мин
Постер к фильму Кукушка 2002
8.9

Кукушка

2002, 99 мин
Постер к фильму Генерал 1992
8.9

Генерал

1992, 97 мин
Постер к фильму Прощаться не будем 2018
8.9

Прощаться не будем

2018, 109 мин
Постер к фильму Братство 2019
8.8

Братство

2019, 107 мин
Постер к фильму Сокровища партизанского леса 2022
8.8

Сокровища партизанского леса

2022, 98 мин
Постер к фильму Семь пар нечистых 2018
8.8

Семь пар нечистых

2018, 83 мин
Постер к фильму Нюрнберг 2023
8.8

Нюрнберг

2023, 124 мин
Постер к фильму Разжалованный 2009
8.7

Разжалованный

2009, 92 мин
Постер к фильму Холодное танго 2017
8.7

Холодное танго

2017, 102 мин
Постер к фильму Из ада в ад 1996
8.7

Из ада в ад

1996, 101 мин
Постер к фильму Учености плоды 2021
8.7

Учености плоды

2021, 160 мин
Постер к фильму Весури 2019
8.7

Весури

2019, 84 мин
Постер к фильму Помилование 2023
8.5

Помилование

2023, 96 мин
Постер к фильму Лейтенант Суворов 2009
8.5

Лейтенант Суворов

2009, 87 мин
Постер к фильму Мария. Спасти Москву 2021
8.5

Мария. Спасти Москву

2021, 107 мин
Постер к фильму Перегон 2006
8.4

Перегон

2006, 139 мин