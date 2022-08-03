О фильме
Пока есть любовь, есть надежда. Военная драма по мотивам повести Василия Гроссмана о знаковой битве Великой Отечественной войны.
1942 год; советские подразделения получают приказ отбить у немцев захваченный берег Волги. Атака не удается, но отряд разведчиков под командованием капитана Громова пробирается на захваченную немцами сторону. В одном из разрушенных сталинградских домов бойцы находят нескольких уцелевших солдат и девушку. Громову дают задание закрепиться в доме на левом берегу, а в это время немецкий офицер, занимающий город со своим отрядом, получает приказ отбить дом любой ценой. Как борьба за клочок земли стала символом мужества русской армии в борьбе против фашизма?
Петр Федоров и Мария Смольникова в блокбастере Федора Бондарчука. Смотреть онлайн «Сталинград», фильм 2013 года, можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Мария
Смольникова
- Актриса
Янина
Студилина
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Томас
Кречман
- Актёр
Сергей
Бондарчук
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Алексей
Барабаш
- ОВАктёр
Олег
Волку
- ХЛАктёр
Хайнер
Лаутербах
- Сценарист
Илья
Тилькин
- СССценарист
Сергей
Снежкин
- ВГСценарист
Василий
Гроссман
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Александр
Роднянский
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ЕДХудожница
Елена
Дунаева
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- МООператор
Максим
Осадчий
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти