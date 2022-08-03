Пока есть любовь, есть надежда. Военная драма по мотивам повести Василия Гроссмана о знаковой битве Великой Отечественной войны.



1942 год; советские подразделения получают приказ отбить у немцев захваченный берег Волги. Атака не удается, но отряд разведчиков под командованием капитана Громова пробирается на захваченную немцами сторону. В одном из разрушенных сталинградских домов бойцы находят нескольких уцелевших солдат и девушку. Громову дают задание закрепиться в доме на левом берегу, а в это время немецкий офицер, занимающий город со своим отрядом, получает приказ отбить дом любой ценой. Как борьба за клочок земли стала символом мужества русской армии в борьбе против фашизма?



Петр Федоров и Мария Смольникова в блокбастере Федора Бондарчука. Смотреть онлайн «Сталинград», фильм 2013 года, можно на видеосервисе Wink.

