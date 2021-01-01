Фильм Небо (2021)

Российский истребитель сбивают на сирийско-турецкой границе. Звезда детектива «СМЕРШ. Продолжение» Игорь Петренко в зрелищной военной драме, снятой на основе реальных событий.



Подполковнику Олегу Сошникову уже сорок пять лет, но успеха в карьере он не добился. Когда в 2015 году российские войска официально начинают оказывать военную поддержку правительству Сирии в Гражданской войне, Сошников проявляет инициативу отправиться в зону боевых действий вместе с другими летчиками. Жена Олега приходит в ярость, потому что это слишком опасно, а у них есть дети, о которых необходимо заботиться. Однако Сошников все-таки отправляется на задание вместе с капитаном Муравьевым. Во время спасательной операции их самолет атакует турецкий истребитель. Летчики едва успевают катапультироваться, но спастись сможет только один из них.



