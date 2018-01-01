Wink
Небо
Актёры и съёмочная группа фильма «Небо»

Актёры и съёмочная группа фильма «Небо»

Режиссёры

Игорь Копылов

Режиссёр

Актёры

Игорь Петренко

АктёрОлег Сошников
Иван Батарев

АктёрКонстантин Муравьев
Сергей Губанов

Актёрмайор Захаров
Мария Миронова

АктрисаГелена
Илья Носков

АктёрБагаев
Дмитрий Власкин

АктёрЗавьялов
Сергей Жарков

АктёрЧусов
Дмитрий Блохин

АктёрЛиньков
Григорий Некрасов

АктёрКома
Александр Бухаров

АктёрПоляков

Сценаристы

Игорь Копылов

Сценарист

Продюсеры

Инесса Юрченко

Продюсер
Сергей Щеглов

Продюсер
Игорь Копылов

Продюсер

Художники

Марина Леккина

Художница
Сергей Селиванов

Художник

Монтажёры

Виталий Виноградов

Монтажёр

Операторы

Гарик Жамгарян

Оператор
Евгений Кордунский

Оператор

Композиторы

Максим Кошеваров

Композитор
Александр Маев

Композитор