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Российские фильмы драмы
9.4
Капитан Крюк
2024, 92 мин
6.7
Времена года
2023, 96 мин
6.8
Воплощение
2024, 126 мин
7.6
День недели — любой
2024, 77 мин
9.2
Небесная команда
2021, 87 мин
8.2
В потоке трех стихий
2024, 81 мин
Королев
2007, 115 мин
6.8
До свидания, мама
2014, 98 мин
Бесплатно
8.3
Дети перемен. Фильм о фильме
2024, 34 мин
5.6
День до
2016, 88 мин
7.3
Альтернативный выбор
2024, 65 мин
7.1
Особенности национальной больницы
2024, 78 мин
7.5
Лгунья
2024, 82 мин
7.4
Пришелец
2024, 73 мин
7.4
Соло
2024, 89 мин
6.8
Чайка
2024, 93 мин
7.0
Реплика
2024, 121 мин
5.7
Королевство
2023, 86 мин
9.2
Плакса. Фильм о фильме
2024, 47 мин
9.3
9 секунд
2024, 90 мин
8.7
Слон
2022, 82 мин
9.2
Мужское слово
2024, 93 мин
5.8
Черновик
2020, 14 мин
Бесплатно
7.3
Миттельмарш
2022, 72 мин
Бесплатно
6.2
Ниша
2022, 93 мин
Бесплатно
Шум
2020, 96 мин
Бесплатно
8.0
Хуже всех
2024, 80 мин
7.9
Мобилизация
2023, 103 мин
Бесплатно
6.7
Зверек
2023, 21 мин
Бесплатно
7.4
Детка
2022, 103 мин
6.3
Возвращение Зои
2022, 26 мин
6.1
Поле
2024, 23 мин
6.7
Бернаки
2023, 21 мин
6.5
Ветивер
2023, 24 мин
Комиссия по расследованию
1978, 80 мин
Бесплатно
9.3
Деревенская история
1981, 79 мин
Бесплатно
8.8
В той стране
1997, 84 мин
Бесплатно
Принципиальный и жалостливый взгляд
1996, 101 мин
Бесплатно
6.6
Поедем с тобой в Макао
2023, 79 мин
6.5
Блондинка
2022, 94 мин
7.1
Вы меня видели?
2024, 79 мин
8.7
Анна Каренина
1997, 103 мин
5.1
Сиреневые сумерки
2000, 91 мин
Бе�сплатно
7.7
Баттерфляй
1993, 54 мин
Бесплатно
6.2
Тайное влечение
2022, 92 мин
7.8
Семь черных бумаг
2022, 96 мин
7.5
Ада
2022, 90 мин
8.2
Тимир
2023, 90 мин
Бесплатно