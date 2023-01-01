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Российские фильмы драмы

Российские фильмы драмы

ФильмыДля детей
Постер к фильму Капитан Крюк 2024
9.4

Капитан Крюк

2024, 92 мин
Постер к фильму Времена года 2023
6.7

Времена года

2023, 96 мин
Постер к фильму Воплощение 2024
6.8

Воплощение

2024, 126 мин
Постер к фильму День недели — любой 2024
7.6

День недели — любой

2024, 77 мин
Постер к фильму Небесная команда 2021
9.2

Небесная команда

2021, 87 мин
Постер к фильму В потоке трех стихий 2024
8.2

В потоке трех стихий

2024, 81 мин
Постер к фильму Королев 2007

Королев

2007, 115 мин
Постер к фильму До свидания, мама 2014
6.8

До свидания, мама

2014, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дети перемен. Фильм о фильме 2024
8.3

Дети перемен. Фильм о фильме

2024, 34 мин
Постер к фильму День до 2016
5.6

День до

2016, 88 мин
Постер к фильму Альтернативный выбор 2024
7.3

Альтернативный выбор

2024, 65 мин
Постер к фильму Особенности национальной больницы 2024
7.1

Особенности национальной больницы

2024, 78 мин
Постер к фильму Лгунья 2024
7.5

Лгунья

2024, 82 мин
Постер к фильму Пришелец 2024
7.4

Пришелец

2024, 73 мин
Постер к фильму Соло 2024
7.4

Соло

2024, 89 мин
Постер к фильму Чайка 2024
6.8

Чайка

2024, 93 мин
Постер к фильму Реплика 2024
7.0

Реплика

2024, 121 мин
Постер к фильму Королевство 2023
5.7

Королевство

2023, 86 мин
Постер к фильму Плакса. Фильм о фильме 2024
9.2

Плакса. Фильм о фильме

2024, 47 мин
Постер к фильму 9 секунд 2024
9.3

9 секунд

2024, 90 мин
Постер к фильму Слон 2022
8.7

Слон

2022, 82 мин
Постер к фильму Мужское слово 2024
9.2

Мужское слово

2024, 93 мин
Постер к фильму Черновик 2020
5.8

Черновик

2020, 14 мин
Бесплатно
Постер к фильму Миттельмарш 2022
7.3

Миттельмарш

2022, 72 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ниша 2022
6.2

Ниша

2022, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шум 2020

Шум

2020, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хуже всех 2024
8.0

Хуже всех

2024, 80 мин
Постер к фильму Мобилизация 2023
7.9

Мобилизация

2023, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зверек 2023
6.7

Зверек

2023, 21 мин
Бесплатно
Постер к фильму Детка 2022
7.4

Детка

2022, 103 мин
Постер к фильму Возвращение Зои 2022
6.3

Возвращение Зои

2022, 26 мин
Постер к фильму Поле 2024
6.1

Поле

2024, 23 мин
Постер к фильму Бернаки 2023
6.7

Бернаки

2023, 21 мин
Постер к фильму Ветивер 2023
6.5

Ветивер

2023, 24 мин
Постер к фильму Комиссия по расследованию 1978

Комиссия по расследованию

1978, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Деревенская история 1981
9.3

Деревенская история

1981, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму В той стране 1997
8.8

В той стране

1997, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Принципиальный и жалостливый взгляд 1996

Принципиальный и жалостливый взгляд

1996, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поедем с тобой в Макао 2023
6.6

Поедем с тобой в Макао

2023, 79 мин
Постер к фильму Блондинка 2022
6.5

Блондинка

2022, 94 мин
Постер к фильму Вы меня видели? 2024
7.1

Вы меня видели?

2024, 79 мин
Постер к фильму Анна Каренина 1997
8.7

Анна Каренина

1997, 103 мин
Постер к фильму Сиреневые сумерки 2000
5.1

Сиреневые сумерки

2000, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Баттерфляй 1993
7.7

Баттерфляй

1993, 54 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайное влечен�ие 2022
6.2

Тайное влечение

2022, 92 мин
Постер к фильму Семь черных бумаг 2022
7.8

Семь черных бумаг

2022, 96 мин
Постер к фильму Ада 2022
7.5

Ада

2022, 90 мин
Постер к фильму Тимир 2023
8.2

Тимир

2023, 90 мин
Бесплатно