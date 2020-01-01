Черновик (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мы все по-разному воспринимаем реальность. Один и тот же романтический вечер мужчина увидит совсем не так, как увидит его женщина. Она — романтичная барышня, которая приходит в гости к своему бывшему начальнику, в которого до сих влюблена, и надеется, что именно этот вечер станет началом больш�ой красивой истории любви. И она же — хитренькая деваха, каких сотни, которую волнуют только его деньги и шелковые простыни.



Он — галантный интеллигент-писатель, разбирающийся в искусстве, и готовый петь ей серенады. И он же — самовлюбленный бабник, собирающий коллекцию разбитых сердец.



Истина где-то посередине и может ли она быть одинакова для двоих людей?



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