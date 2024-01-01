Дети перемен. Фильм о фильме (фильм, 2024) смотреть онлайн

История о взрослении и попытках сохранить семью на сломе эпох: сериал «Дети перемен», 1 сезон, исследует девяностые «изнутри».



Жизнь водителя троллейбуса Флоры не похожа на сказку. Она воспитывает трех сыновей от разных отцов, каждый из мальчиков непохож на остальных и внешне, и внутренне. Идет 1995 год, и разногласия между взрослеющими братьями усугубляются из-за новых сомнительных знакомств. Семейная драма, полная иронии и черного юмора, рефлексирует на тему одного из самых сложных периодов в новейшей истории страны. Через персонажей разного возраста создатели откровенно говорят о противоречащих взглядах «детей девяностых» и последствиях таких противоречий.



Удастся ли Флоре сохранить семью, а братьям уладить разногласия?



