Королевство (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Подростки отмечают выпуск из детского дома, спуская за два дня все деньги. Арендуют роскошный коттедж и устраивают настоящий праздник. Эти два дня — время, когда сбываются мечты. Аренда дома заканчивается, но праздн�ик заканчиваться не должен: дом превращается в крепость. И даже когда начинается штурм дома, ребята ждут, что все это скоро закончится и наступит рассвет.



Королевство смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.