Королевство (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Подростки отмечают выпуск из детского дома, спуская за два дня все деньги. Арендуют роскошный коттедж и устраивают настоящий праздник. Эти два дня — время, когда сбываются мечты. Аренда дома заканчивается, но праздн�ик заканчиваться не должен: дом превращается в крепость. И даже когда начинается штурм дома, ребята ждут, что все это скоро закончится и наступит рассвет.
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Информация
Рейтинг
- ТРРежиссёр
Татьяна
Рахманова
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- ИРАктёр
Иван
Решетняк
- ДКАктриса
Дарья
Каширина
- ПГАктриса
Полина
Гурьянова
- ДСАктёр
Даниил
Стриганов
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- ЕЛАктриса
Елизавета
Лобачева
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- СШАктёр
Станислав
Шадчин
- ТРСценарист
Татьяна
Рахманова
- ВКПродюсер
Василий
Клепацкий
- ММПродюсер
Мария
Маевская
- ВМПродюсер
Валерия
Мостовая
- КШХудожник
Кирилл
Шувалов
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Новосельцев
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев