Королевство
Wink
Фильмы
Королевство
5.72023, Королевство
Драмы86 мин18+
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Королевство (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Подростки отмечают выпуск из детского дома, спуская за два дня все деньги. Арендуют роскошный коттедж и устраивают настоящий праздник. Эти два дня — время, когда сбываются мечты. Аренда дома заканчивается, но праздник заканчиваться не должен: дом превращается в крепость. И даже когда начинается штурм дома, ребята ждут, что все это скоро закончится и наступит рассвет.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Королевство»

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