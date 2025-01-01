Пророк. История Александра Пушкина (Фильм 2025) смотреть онлайн
О фильме
Ода творчеству, свободе и истинному гению: фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (2025) ждет вас на Wink! Юра Борисов в нашумевшем музыкальном байопике о русском поэте.
В сверкающих салонах Петербурга блистает молодой повеса и дерзкий острослов. Любая его выходка вызывает бурную реакцию, а каждое стихотворение становится настоящей сенсацией. Дамы теряют сознание при его появлении, кавалеры завидуют успеху, а сам император восхищается талантом. Но судьба играет с ним в жестокую игру. Словно вихрь, проносится писатель по жизни: то в опале, то в милости, то на вершине славы, то на краю пропасти. Дуэльные пистолеты становятся его постоянными спутниками, а кошелек часто пустеет быстрее, чем появляется новая поэма. И вот в этот водоворот страстей и интриг врывается Она — женщина, которая станет не просто возлюбленной, но и музой, защитницей, хранительницей его гения.
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Рейтинг
- Режиссёр
Феликс
Умаров
- Актёр
Юра
Борисов
- Актёр
Кай
Гетц
- РВАктёр
Роман
Васильев
- Актриса
Алена
Долголенко
- ИВАктёр
Илья
Виногорский
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Илья
Любимов
- ЕШАктёр
Евгений
Шварц
- ВЗСценарист
Василий
Зоркий
- Сценарист
Андрей
Курганов
- Сценарист
Феликс
Умаров
- Продюсер
Петр
Ануров
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- ЛВПродюсер
Леонид
Верещагин
- Продюсер
Никита
Михалков
- СЗХудожник
Сергей
Зайков
- АПХудожник
Алексей
Падерин
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- ВНХудожница
Валерия
Никулина
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- РОКомпозитор
Райан
Оттер