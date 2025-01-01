Пророк. История Александра Пушкина (Фильм 2025) смотреть онлайн

Ода творчеству, свободе и истинному гению: фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (2025) ждет вас на Wink! Юра Борисов в нашумевшем музыкальном байопике о русском поэте.



В сверкающих салонах Петербурга блистает молодой повеса и дерзкий острослов. Любая его выходка вызывает бурную реакцию, а каждое стихотворение становится настоящей сенсацией. Дамы теряют сознание при его появлении, кавалеры завидуют успеху, а сам император восхищается талантом. Но судьба играет с ним в жестокую игру. Словно вихрь, проносится писатель по жизни: то в опале, то в милости, то на вершине славы, то на краю пропасти. Дуэльные пистолеты становятся его постоянными спутниками, а кошелек часто пустеет быстрее, чем появляется новая поэма. И вот в этот водоворот страстей и интриг врывается Она — женщина, которая станет не просто возлюбленной, но и музой, защитницей, хранительницей его гения.



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