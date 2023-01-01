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Фильмы
Пророк. История Александра Пушкина
Актёры и съёмочная группа фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Режиссёры

Феликс Умаров

Феликс Умаров

Режиссёр

Актёры

Юра Борисов

Юра Борисов

АктёрАлександр Пушкин
Кай Гетц

Кай Гетц

АктёрМолодой Пушкин
Роман Васильев

Роман Васильев

АктёрКонстантин Данзас
Алена Долголенко

Алена Долголенко

АктрисаНаталья Гончарова
Илья Виногорский

Илья Виногорский

АктёрИван Пущин
Аня Чиповская

Аня Чиповская

АктрисаЕлизавета Воронцова
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

АктрисаАвдотья Голицына
Сергей Гилев

Сергей Гилев

АктёрАлександр Бенкендорф
Илья Любимов

Илья Любимов

АктёрВасилий Жуковский
Евгений Шварц

Евгений Шварц

АктёрИмператор Николай I

Сценаристы

Василий Зоркий

Василий Зоркий

Vasiliy Zorkiy
Сценарист
Андрей Курганов

Андрей Курганов

Сценарист
Феликс Умаров

Феликс Умаров

Сценарист

Продюсеры

Петр Ануров

Петр Ануров

Продюсер
Вадим Верещагин

Вадим Верещагин

Продюсер
Леонид Верещагин

Леонид Верещагин

Продюсер
Никита Михалков

Никита Михалков

Продюсер

Художники

Сергей Зайков

Сергей Зайков

Художник
Алексей Падерин

Алексей Падерин

Художник
Татьяна Патрахальцева

Татьяна Патрахальцева

Художница
Валерия Никулина

Валерия Никулина

Художница

Монтажёры

Мария Лихачева

Мария Лихачева

Монтажёр

Композиторы

Райан �Оттер

Райан Оттер

Композитор