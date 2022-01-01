Дорога в облака
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Дорога в облака

Дорога в облака (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

8.62022, Дорога в облака
Драма, Мелодрама13 мин12+

О фильме

Прямо перед похоронами Паша решает наперекор матери исполнить последнюю волю отца — отвезти его прах на историческую родину. Паша кладет прах в детскую копилку и едет в Узбекистан, чтобы передать последние слова отца его родным и друзьям.

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Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога в облака»