Дорога в облака (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Прямо перед похоронами Паша решает наперекор матери исполнить последнюю волю отца — отвезти его прах на историческую родину. Паша кладет прах в детскую копилку и едет в Узбекистан, чтобы передать последние слова отца его родным и друзьям.



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