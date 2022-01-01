Дорога в облака (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
8.62022, Дорога в облака
Драма, Мелодрама13 мин12+
О фильме
Прямо перед похоронами Паша решает наперекор матери исполнить последнюю волю отца — отвезти его прах на историческую родину. Паша кладет прах в детскую копилку и едет в Узбекистан, чтобы передать последние слова отца его родным и друзьям.
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Рейтинг
- ИСРежиссёр
Иван
Соснин
- Актёр
Пётр
Скворцов
- МААктёр
Мухаммадисо
Абдулхаиров
- ГЖАктёр
Гайбулла
Жуманов
- ДБАктриса
Данисия
Бабаханова
- ВБАктриса
Варвара
Брылина
- ИААктриса
Ирма
Арендт
- АДАктриса
Анастасия
Дерюгина
- БЭАктёр
Бакрходжа
Эргашходжаев
- БЭАктёр
Бехзодхуж
Эргашходжаев
- АСАктёр
Аскар
Салахов
- ГИАктриса
Гульнора
Исматова
- ШИАктёр
Шукур
Исматов
- ИССценарист
Иван
Соснин
- ЯШПродюсер
Яна
Шмайлова
- АСПродюсер
Антон
Сметанин
- АБПродюсер
Адыл
Беккульбеков
- АНХудожница
Аделина
Нигматова
- МОХудожница
Мария
Орлова
- ИСМонтажёр
Иван
Соснин
- ИСОператор
Иван
Соломатин
- АБКомпозитор
Арсен
Бадерхан