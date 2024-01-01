Карина (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Как выжить в тайге, если тебе всего четыре года? И как найти надежду, когда ее теряют даже взрослые? Фильм «Карина» (2024) доступен на Wink: драма на реальных событиях, где главный враг — время, холод и бессилие человека перед прир�одой.
Лето 2014-го. Маленькая деревушка, затерянная на краю бескрайнего леса, замерла в ужасе: четырехлетняя Карина исчезает из дома без следа. Все, что остается, — распахнутая дверь и следы босых ног, уводящие в чащу. Начинаются масштабные поиски: сотни волонтеров, кинологи и вертолеты прочесывают тайгу. Но лес молчит, словно поглотив ребенка целиком. А в это время Карина, одна, в легком платье и босиком, идет сквозь колючие заросли. Рядом с ней единственный друг: дворовый пес, ставший защитником от волков, комаров и ночного холода. Они пьют из луж, едят ягоды, в то время как фонари спасателей меркнут, а близкие замирают в тревоге.
Идите по этому пути вместе с теми, кто не терял надежды, и спросите себя: хватило бы вам смелости не сдаваться? Смотреть фильм «Карина» онлайн в хорошем качестве вы можете сейчас на видеосервисе Wink!
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Рейтинг
- МСРежиссёр
Марианна
Сиэгэн
- СПАктриса
София
Прибылых
- ВЛАктёр
Вячеслав
Лавернов
- МКАктриса
Мария
Кычкина
- ПБАктёр
Петр
Баснаев
- СНАктриса
Сандаарыйа
Ноговицына
- ПКАктёр
Павел
Колесов
- МНСценарист
Мария
Находкина
- МСПродюсер
Марианна
Сиэгэн
- МКПродюсер
Марк
Котоконов
- ССПродюсер
Сардаана
Сыромятникова
- ДЕПродюсер
Дина
Егорова
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапошникова
- Монтажёр
Камила
Сафина
- АРОператор
Александра
Ромм
- ВПКомпозитор
Владислав
Петров