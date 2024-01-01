Карина (фильм, 2024) смотреть онлайн

Как выжить в тайге, если тебе всего четыре года? И как найти надежду, когда ее теряют даже взрослые? Фильм «Карина» (2024) доступен на Wink: драма на реальных событиях, где главный враг — время, холод и бессилие человека перед прир�одой.



Лето 2014-го. Маленькая деревушка, затерянная на краю бескрайнего леса, замерла в ужасе: четырехлетняя Карина исчезает из дома без следа. Все, что остается, — распахнутая дверь и следы босых ног, уводящие в чащу. Начинаются масштабные поиски: сотни волонтеров, кинологи и вертолеты прочесывают тайгу. Но лес молчит, словно поглотив ребенка целиком. А в это время Карина, одна, в легком платье и босиком, идет сквозь колючие заросли. Рядом с ней единственный друг: дворовый пес, ставший защитником от волков, комаров и ночного холода. Они пьют из луж, едят ягоды, в то время как фонари спасателей меркнут, а близкие замирают в тревоге.



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