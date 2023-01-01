Биография

Камила Сафина — российская актриса, сценаристка, режиссер и монтажер. Родилась в Ижевске. После школы кинодеятельница переехала в Москву и начала обучаться в Независимой школе кино и ТВ «Интерньюс», которую окончила в 2004 году. В 2012-м она поступила во ВГИК на режиссерский факультет. Еще во время учебы Сафина начала работать в кинематографе: сначала она снимала и монтировала телепередачи, а вскоре принялась и за режиссуру. Также Камила примерила амплуа актрисы, снявшись в комедийной драме «Чики» 2020 года. В 2010-м Камила Сафина сняла свой первый короткометражный фильм под названием «Сережки». Через пару лет в свет вышла ее вторая работа «Чиппендейл», которая позднее получила звание лучшего игрового фильма Кембриджского студенческого кинофестиваля. К обеим лентам она сама написала сценарий. В ее творческой биографии также числятся лента короткого метра «Остановись» и мелодрама «Сапсан, я люблю тебя».