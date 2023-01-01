От тебя пахнет пловом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
8.22023, От тебя пахнет пловом
Драма25 мин12+
О фильме
Амиру всего шесть. Вместе с отцом он переезжает из солнечного Ташкента в холодную Москву. Мальчику приходится привыкать к новой стране и культуре. Все друзья и игры остались там – в Узбекистане. В Москве Амир знакомится с соседом по коммуналке Ваней. Они почти ровесники, между ними завязывается крепкая дружба, однако мама Вани против союза мальчиков из-за национальных предрассудков. Смогут ли ребята выстоять и сохранить самое ценное что у них есть – дружбу?
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Рейтинг
- МХРежиссёр
Маргарита
Харьковская
- ИААктёр
Илияс
Абдырахманов
- Актёр
Андрей
Титченко
- ДСАктриса
Дарья
Сазонова
- ТМАктёр
Толкин
Мамасалиев
- ЯКАктриса
Янина
Когут
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- АААктёр
Аббос
Абдусатторов
- МЮАктёр
Мухаммад
Юсуф Рахмоналиев
- КГАктёр
Кирилл
Гриб
- КЯАктриса
Ксения
Яблочникова
- МХСценарист
Маргарита
Харьковская
- МТСценарист
Мария
Тремасова
- ВКПродюсер
Вероника
Кузнецова
- ИФОператор
Иван
Фролов