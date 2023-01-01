От тебя пахнет пловом (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Амиру всего шесть. Вместе с отцом он переезжает из солнечного Ташкента в холодную Москву. Мальчику приходится привыкать к новой стране и культуре. Все друзья и игры остались там – в Узбекистане. В Москве Амир знакомится с соседом по коммуналке Ваней. Они почти ровесники, между ними завязывается крепкая дружба, однако мама Вани против союза мальчиков из-за национальных предрассудков. Смогут ли ребята выстоять и сохранить самое ценное что у них есть – дружбу?



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